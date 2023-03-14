سفير مصر في إيطاليا يقدم أوراق اعتماده في منظمة «الفاو»

تقدم بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، اليوم، بأوراق اعتماده إلى رئيس «الفاو» مُنظمة الأغذيّة والزراعة شو دونيو، إذ تستضيف العاصمة روما مقار منظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالأغذية والزراعة «الفاو، برنامج الغذاء العالمي، صندوق الإيفاد»، ويعد السفير بسام راضي مندوباً دائماً لمصر لدى تلك المنظمات الثلاث.

كما بحث سفير مصر في إيطاليا، الأزمة العالمية للغذاء وتداعياتها على موجة غلاء المعيشة في العالم بأسره، وذلك خلال لقاء مع رئيس المنظمة العالمية للأغذية والزراعة «الفاو»، كما بحث التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الفاو في ذلك الإطار، موضحاً أنَ المرحلة الراهنة تفرض على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون المشترك لتطوير سبل مجابهة تحديات الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كما أكّد «راضي»، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بشراكتها الاستراتيجية مع «الفاو»، خاصة أنَّ مصر تستضيف المكتب الإقليمي للفاو لإقليم الشرق الأدنى، إضافة إلى مكتبها القطري، ومن المنتظر أن يتمّ انتقالهما إلى مقر المنظمات الدولية العاملة في القاهرة والجاري تشييده على أعلى مستوى بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جهته، أكّد مدير عام «الفاو» تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر في إطار عمل المنظمة، مشيداً كذلك باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في مصر.