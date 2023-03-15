عاجل.. تفاصيل الزيادة الجديدة للأجور والحوافز لأعضاء «المهن الطبية»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، على بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح زيادة في الأجور والحوافز لأعضاء المهن الطبية.

أجور وحوافز أعضاء المهن الطبية

وفي هذا الصدد، نصت المادة الثامنة من مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة، على منح مكافأة التدريب الإجباري بمقدار 2800 جنيه شهريا، حيث نصت على أن يستبدل بنص المادة (3) مكرراً) من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، النص الآتي:

مادة (3) مكررا -

يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

مجلس النواب

وتنص (المادة التاسعة) بعد موافقة اللجنة عليها، على أن يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:

العلاج الطبيعي 2500 جنيه.

التمريض العالي 2500 جنيه.

التمريض المتوسط 1300 جنيه.

الفني الصحي 1300 جنيه.

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

كما وافقت اللجنة على (المادة العاشرة)، وتنص على أن تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:

مادة (17)

إضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية" وفقاً للفئات الآتية:

1700 جنيه للأطباء البشريين.

1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

1200 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي. بالنسبة للسهر والمبيت:

سهر الاستشاري و ما يعادله 4 مرات شهريا، 120 جنيها، والمبيت 180 جنيها.

سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيها.

سهر مساعد أخصائي وما يعادله 8 مرات 80 جنيها والمبيت 120 جنيها.

سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيها والمبيت 90 جنيها.

سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيها والمبيت 80 جنيها.

سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيها والمبيت 60 جنيها.

سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيها والمبيت 50 جنيها.

سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيها والمبيت 30 جنيها.

وبالنسبة لبدل المخاطر، أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.