طاقة النواب: الطاقة أساس التنمية والغاز داعم رئيسي للمشروعات الاستثمارية

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول أهمية الطاقة وتوافر الغاز الطبيعي، من بين أسس التنمية وإنشاء المشروعات الصناعية الكبرى.

وأشاد حسام عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والجامعات، بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات الكبرى لمشاهدة الانجازات التي تتم حتى لا يعبث أحد بعقول الشباب كما أكد الرئيس قائلا: «لن نسمح لأحد بأن يعبث بعقول شبابنا بكلام غير حقيقي».

عوض الله: الغاز الطبيعي يساعد على قيام كثير من مشروعات التنمية

وأكد عوض الله أن الغاز الطبيعي يساعد في الكثير من مشروعات التنمية وأن الرئيس أكد خلال كلمته إن القيمة المضافة للغاز الطبيعي أفضل من بيعه بشكل مباشر، وأن يتم إدخال الغاز الطبيعي في مشروعات قيمة مضافة.

وقال عوض الله إن كثير من الصناعات تعتمد بشكل كبير على الغاز مثل الصناعات البلاستيكية والألياف الصناعية والمنتجات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات كثيفة الطاقة حيث كان استيراد الغاز يزيد التكلفة على الدولة والمشروعات.

ولفت إلى أن الاكتشافات الجديدة التي ظهرت تزيد من كميات الإنتاج للغاز تساعد على زيادة صادرات الغاز بكميات أكبر للخارج ودعم وإنشاء مشروعات صناعية مثل الأسمدة الأزوتية ومشروعات تحلية المياه للزراعة والتي لولا وجود الغاز كانت تكلفة تكون كبيرة.

عوض الله: زيادة إنتاج الغاز يساعد في الاكتفاء الذاتي

وتابع «عوض الله»، أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال الاكتشافات الجديدة يساعد مصر في تحقيقها الاكتفاء الذاتي بشكل أكبر ويعتبر إضافة كبيرة لزيادة حجم الإنتاج وتصنيف مصر عالميا، خاصة مع اكتشاف حقل نرجس بشمال المتوسط وتوالي الاكتشافات مشيرا إلى أن ادخال الغاز الطبيعي في المشروعات كقيمة مضافة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات.