توصيل الغاز الطبيعي لـ13 قرية في شبين القناطر ضمن «حياة كريمة»

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بمشروعات «حياة كريمة»، مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ.

أعمال تركيب الغاز ضمن حياة كريمة

ناقش المحافظ أعمال تركيب الغاز الطبيعي، إذ يبلغ عدد المشروعات 36 مشروعًا في 36 قرية، موضحًا أن جرى الانتهاء من 13 قرية، وجار العمل بـ21 قرية والانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرى المريج وكفر سندوة لبدء تركيب الغاز في القريتين وبلغت النسبة الإجمالية للمشروع 79%.

وبالنسبة لمشرعات الصرف الصحي ضمن مباردة «حياة كريمة»، أنه تم تنفيذ خطوط انحدار بطول 276 كم من إجمالي 285 كم ومتبقي 9.1 كيلو متر وتم تنفيذ 11471 مطبق من إجمالي 11715 مطبق، ومتبقي 244 مطبق وصلت نسبه التنفيذ الى 94%، كما تم تنفيذ خطوط الطرد بطول 58,437 كيلو متر من اجمالي 59.70 كم ومتبقي 1.2 كم بنسبة تنفيذ 95%، كما وصلت نسبة تنفيذ الواصلات المنزلية إلى 99.4.

إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي

وفي قطاع الكهرباء وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 66.9%، إذ وجه المحافظ بضرورة دفع الأعمال والانتهاء من توصيل كابلات الجهد المتوسط وعمل خطة مكثفة للتوريدات الخاصة بالمهمات كما ناقش المحافظ أعمال إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي حيث يبلغ عدد الوحدات المقرر إنشاؤها 9 وحدات من بينها مركز تنمية أسرة وطفولة حيث تم الانتهاء من وحدة طحوريا جاري العمل في عدد 4 وحدات وهم كفر شبين وكفر الصهبي والحصافة وطحانوب.

وأشار إلى اجتماعه بمناقشة الموقف التنفيذي لرصف الطرق الخارجية و الداخلية بقرى شبين القناطر حيث من المقرر إنشاء عدد 6 طرق خارجية جاري العمل في عدد 2 طريق بنسبة تنفيذ 40% وجاري التنسيق للبدء في عدد 4 طرق وهم طريق الأحراز / كفر الصهبي وطريق المرصفاوية/ كفر الدير وطريق شبين / كوبري نبتيت وطريق شبين / الشاملة وتبلغ إجمالي أطوال الطرق التي سيتم رصفها بمدينة شبين القناطر 71كم بنسبة تنفيذ 11%.