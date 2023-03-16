أسعار الفاكهة في أسوق الجملة والتجزئة اليوم.. البرتقال السكري بـ4 جنيهات

أجرت «الوطن» جولة في سوق حدائق القبة، لمعرفة أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق، وسط توافر المعروض من كافة الأصناف التي يفضلها الناس من خاصة الشتوية.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم وسوق العبور، وذلك في الإطار الخدمي التي تقوم به الصحيفة، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم

- سجل سعر الكنتالوب نحو 26.95 جنيه.

- سجل سعر الموز البلدي نحو 12.30 جنيه.

- تفاح أصفر مستورد 79.95 جنيه.

- تفاح أخضر مستورد بسعر 64.95 جنيه.

- برتقال عصير 5.95 جنيه.

- تفاح أحمر بسعر 33.95 جنيه.

- كيوي 34.95 جنيه.

- جوافة 28.95 جنيه.

- أناناس ذهبي 79.95 جنيه.

- برتقال بسرة 8.95 جنيه.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

ونستعرض أسعار الفاكهة اليوم الخميس الموافق 16 مارس في سوق العبور وفقا لما نشره موقع السوق الإلكتروني وهي كالتالي:

- يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

- برتقال أبو سُرة يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الكنتالوب بين 8 و16 جنيهًا.

- بلح سيوي بين 25 و30 جنيها.

- بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات.

- الرمان بين 8 و18 جنيهًا.

- الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- كمثرى مستوردة يتراوح سعرها بين 30 و60 جنيهًا.

- الأناناس سعره 50 جنيهًا.

- الليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا.

- برقوق مستورد يصل سعره إلى 30 جنيهًا.

- البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- نارنج ما بين 2 و4 جنيهات.

- عنب مستورد أسود تراوح سعره بين 30 و40 جنيهًا.

- وعرض سوق العبور التفاح الأمريكي بسعر بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح جولدن يتراوح سعره بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح سوري لبناني يتراوح سعره بين 25 و30 جنيهًا.

- الكاكا تراوح سعرها بين 10 و20 جنيهًا.

- يوسفي يتراوح سعره بين 5 و11 جنيهًا.

- الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا.

- عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

- الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني يترواح سعره بين 30 و60 جنيهًا.