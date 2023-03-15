استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم.. والبرتقال بـ5.5 جنيه

تشهد كافة أنواع الفواكة الفترة الحالية استقرارا في الاسعار في ظل إقبال الأهالي على شراء الفاكهة، لما لها من فوائد كبيرة على صحة الجسم، حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات الطبيعية التي يحتاجها الجسم.

إقبال على شراء الفاكهة

وقال يوسف الدمنهوري، عضو شعبة الخضروات والفاكهة، في تصريحات لـ«الوطن» إن الفترة الحالية تشهد استقرارا في أسعار الفاكهة وهناك إقبال على الشراء طوال العام خاصة شراء أنواع الفواكة الموسمية مثل البرتقال واليوسفي حيث يتساءل البعض عن موعد توافر البطيخ والمانجو في الأسواق نظرا لاقتراب بدأ فصل الصيف.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف «الدمنهوري»، أن البرتقال البلدي يتراوح سعره اليوم، ما بين 3 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و6.5، واليوسفي بين 5 و11 جنيها، والليمون البلدي بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و11 جنيها، بعد أن وصل سعرها منذ عده أيام إلي 12 جنيها بينما يتراوح سعر الرمان ما بين 8 إلى 18 جنيها.

وأوضح عضو شعبة الخضروات والفاكهة، أن سعر الحرنكش يتراوح ما بين 15 إلي 18 جنيها ويسجل الكيوي 26 جنيها ويتراوح سعر الكانتلوب ما بين 8 إلي 16 جنيهاً والتفاح ما بين 18 إلي 30 جنيها كما يتراوح سعر العنب المستورد ما بين 30 إلي 40 جنيها.