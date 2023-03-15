«سمنود التكنولوجية» تشارك في «أيادي مصرية» بملابس ومنتجات غذائية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، اليوم، معرض «بأيادي مصرية» بمدينة طنطا، لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية، بحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وجدي السيسي رئيس قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة والدكتور هبة الفوطي مدرس بقسم صيانة وتشغيل ماكينات الغزل والنسيج، وبعض أعضاء الهيئة المعاونة والطلاب بالجامعة، إلى جانب المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

منتجات المعرض

وأوضح «دويدار»، أن جامعة سمنود التكنولوجية ساهمت في معرض «بأيادي مصر»، بتقديم منتجات متنوعة بأيادي أبنائها وذلك بعد خمسة شهور فقط من افتتاحها، ومن ضمن هذه المنتجات لقسم تكنولوجيا صيانة وتشغيل معدات الغزل والنسيج «مفارش- شنط- مكرميات- معلقات- مرايات- منضدات- وسادات- أبجورات- كوفيات»، ومن قسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي قدمت «صلصة طماطم وكاتشب- فول معلب- نوتيلا- زبدة فول سوداني- طحينة سمسم- حلاوة طحينية- سمن بلدي- مخللات منخفضة الصوديوم لمرض الضغط - ميني بيتزا- ومنتجات أخرى).

ومن قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة «فساتين سواريه- لوحات تصميمية».

وأكد رئيس الجامعة، أن المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات لاسيما الحرفية واليدوية لتعزيز الصناعة المصرية والدفع بعجلة الإنتاج للتمكين الإقتصادي واستعادة الريادة المصرية علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي وكذلك توطين تكنولوجيا الصناعات المختلفة وهذا ما تسعي إليه الجامعة لتحقيقه مع الدولة المصرية كاحد المؤسسات التعليمية والإنتاجية التي تسعي لترسيخ مفهوم التعليم التكنولوجي كقاطرة للتقدم نحو المستقبل.

مهارات الطلاب

كما أشار «دويدار»، إلى أن المشاركة في المعارض تعد من الأمور المهمة، وذلك لتنمية مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرة اللازمة لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تحمل فى طياتها العديد من الموضوعات المتعلقة بشأن تطوير نظم التعليم، تأكيدا لرؤية الدولة «مصر 2030»، والجمهورية الجديدة.

وأشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بجامعة سمنود، أثناء زيارته للجناح الخاص بالجامعة، مثمنا الدور الذي تقوم به، وما شهدته من إقبال كبير من المواطنين، نظرا لما قدمه الطلاب من معروضات متنوعة بجودة عالية وسعر مناسب، نالت استحسان الجميع.

وعلى هامش المعرض، استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بديوان عام المحافظة، وتناول اللقاء بعض الأمور المشتركة في مجال التصنيع الغذائي والملابس الجاهزة والمنسوجات، وسيتم التنسيق مع مصانع محافظة الغربية، وأعرب المحافظ عن سعادته، بما قدمه طلاب جامعة سمنود التكنولوجية في معرضها الأول.

يذكر أن مباردة «أيادي مصر» هي منصة إلكترونية أطلقها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق، في يوم المرأة المصرية 16 مارس 2021، بهدف التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وبالتعاون مع شركة «إي- أسواق»، مصر إذ يأتي المشروع، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة، وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب، التي تؤدى جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية، وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.