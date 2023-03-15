محافظ المنوفية يلتقي وفد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع لبحث مطالبهم

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، وفد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشبين الكوم، في إطار التواصل الدائم والفعال، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع ذوي الهمم، بحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

الطلاب يشكرون محافظ المنوفية

في مستهل اللقاء قدم وفد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع شكرهم وتقديرهم للدور الرائد لمحافظ المنوفية، في رعايته الشاملة لهم، وجهوده المستمرة في دعم الحالات الإنسانية والقدرات الخاصة وذوي الهمم لتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع، وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بذوي الهمم وبحث آليات وسبل الحلول المناسبة لهم.

دعم القيادة السياسية لذوي الهمم في المحافظات

وثمن محافظ المنوفية جهود القيادة السياسية في دعم ذوي الهمم لما يمتلكونه من قدرات خاصة وفريدة كونهم نماذج يحتذي بها في العزيمة والإرادة والتحدي، معربا عن سعادته بتلك اللقاءات وحرصه الدائم علي التواصل وعقد العديد من اللقاءات الدورية معهم للاستماع إلى شكواهم والتعرف علي احتياجاتهم ، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.