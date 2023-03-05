محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الأزهر لحضور المؤتمر العلمي الدولي الثالث

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بمكتبه بالديوان العام، وذلك على هامش حضور فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية، برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تحت عنوان «النتاج العلمي التراثي والمعاصر في مرايا الباحثين».

محافظ المنوفية يبدي اعتزازه بدور الأزهر الشريف

وأعرب محافظ المنوفية عن اعتزازه وتقديره للدور الرائد لمؤسسة الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي والعلوم الدينية والطبيعية لخلق جيل واعي قادر على المشاركة في التنمية والازدهار، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر تعد أحد أهم الصروح العلمية العريقة والتي ساهمت في تخريج العديد من العلماء في شتى المجالات.

وأكد على استمرار التعاون بين الجهاز التنفيذي وجامعة الأزهر لتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، مشيداً بجهود شيخ الأزهر في دعم المحافظة في تنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم محافظ المنوفية لجامعة الأزهر

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود محافظ المنوفية ودعمه اللا محدود لكليات الجامعة في أداء رسالتها السامية، مثمناً دوره الحيوي والملموس في تحقيق نهضة تنموية شاملة تشهدها المحافظة بكافة القطاعات، فضلاً عن الرعاية الشاملة وتقديم الدعم اللازم للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم وتحفيز جهود الأزهر وعلمائه في ترسيخ المفاهيم الصحيحة وتصحيح الأفكار الهدامة والمغلوطة ومواجهة التطرف لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل آليات التعاون نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات المختلفة، وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر الدروع التذكارية.

هذا ومن المقرر أن يتم تنظيم المؤتمر العلمي الدولي بالقاعة الكبرى للمؤتمرات بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالاشتراك مع كلية القرآن الكريم بطنطا، وكليات أصول الدين والدعوة بطنطا والزقازيق والمنصورة، ويضم المؤتمر عدة جلسات افتتاحية ومناقشة عدد من الموضوعات البحثية المتنوعة الخاصة بالمؤتمر.