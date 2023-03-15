جمعية موزعي الأسمدة: 90 مليار جنيه قيمة مجمع مصانع الأسمدة بالعين السخنة

أشاد المهندس محمد الخشن رئيس جمعية موزعي الأسمدة في مصر، وعضو الاتحاد العربي للأسمدة، بإنشاء مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وذكر الخشن في تصريحات لـ «الوطن»، أن مشروع مجمع مصانع الأسمدة ضخم جدا وقيمته الفعلية تتجاوز 90 مليار جنيه، وبدوره يضيف للسوق المحلي والصادرات، خاصة أن مصر تعد من البلاد الأساسية في العالم لإنتاج الأسمدة.

مجمع مصانع الأسمدة مشروع ضخم

وأضاف أن مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية سينتج عنه زيادة الصادرات من بعض الأصناف التي لم تكن تصدرها مصر مثل «داب وفوسفوريك أسيد» وتستفيد منه السوق المحلية في نفس الوقت.

ومن جهته، أعرب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن سعادته بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، موضحا أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بالمستلزمات الزراعية وخاصة الأسمدة.

اكتفاء ذاتي من الأسمدة

وأضاف أبو صدام أنه لا يعتبر هذه هي المرة الأولى لرؤية مثل هذا الافتتاح في العين السخنة، حيث سبق وتم تطوير مجمع موبكو، وحاليا هناك اكتفاء ذاتي من الأسمدة وفائض يزيد عن 35%، وبالتالي هذا التطور يفيد القطاع الزراعي ويدر العملة الصعبة نتيجة التصدير.

وتابع أنه أيضا يساعد في توسيع الرقعة الزراعية لأنه بدون وجود الأسمدة سيكون من الصعب استصلاح الأراضي، ومثل هذه الافتتاحات تزيد المعروض في السوق وتؤدي إلى انخفاض أسعار الأسمدة والتقليل من تكلفة الزراعة في مصر.

وأكد نقيب عام الفلاحين أن قطاع الأسمدة يدعم القطاع الزراعي لأن توافر الأسمدة يساهم في زيادة الدعم، وكلما كان المنتج محليا تقل التكلفة والأسعار، ما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المزارعين.