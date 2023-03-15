رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بث مباشر.. السيسي يتفقد مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة

كتب:

محمد أيمن سالم
11:37 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية

جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية

تعرض «إكسترا نيوز»، بثا مباشرا لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية، خلال افتتاحه مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة.

 

 جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

اقرأ المزيد:

السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «أرض الخير» خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

السيسي: سعر الأراضي الزراعية مرتفع للغاية.. ويجب الاستفادة منها بدلا من تبويرها 

السيسي: الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات «الدلتا الجديدة»

السيسي: نتعاون مع شركات عالمية لإنجاز المشروعات في أسرع وقت

السيسي يوجّه بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات إلى المشروعات الزراعية

رئيس «النصر للكيماويات» يهدي الرئيس السيسي نسخة من كتاب الله
بقلم محمد أيمن سالم