بث مباشر.. السيسي يتفقد مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة

تعرض «إكسترا نيوز»، بثا مباشرا لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية، خلال افتتاحه مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.