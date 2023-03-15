السيسي يغادر العين السخنة بعد الانتهاء من افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منطقة العين السخنة، منذ قليل، بعد الانتهاء من الجولة التفقدية لافتتاحات مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة، إذ التقط صورة تذكارية مع العاملين والفنيين بالمصانع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.