رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي يغادر العين السخنة بعد الانتهاء من افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

كتب:

محمد أيمن سالم
12:11 م | الأربعاء 15 مارس 2023
مغادرة الرئيس السيسي لمصانع العين السخنة

مغادرة الرئيس السيسي لمصانع العين السخنة

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منطقة العين السخنة، منذ قليل، بعد الانتهاء من الجولة التفقدية لافتتاحات مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة، إذ التقط صورة تذكارية مع العاملين والفنيين بالمصانع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

اقرأ المزيد:

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

بث مباشر.. السيسي يتفقد مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة

السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «أرض الخير» خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

السيسي: الدولة تسعى لتقليل فجوة الغذاء.. والنمو السكاني هو التحدي الأكبر

السيسي: سعر الأراضي الزراعية مرتفع للغاية.. ويجب الاستفادة منها بدلا من تبويرها 
بقلم محمد أيمن سالم