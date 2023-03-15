جامعة أسيوط تشهد فعاليات البرنامج التدريبي «الفاتورة والإيصال الإلكترونية»

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بما توليه القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمصر الرقمية التي تُساهم في رفع الأعباء عن المواطنين في ظل التطور الكبير في قدرات الحاسب والاتصالات والثورة في نقل المعلومات، مؤكداً ضرورة التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي لنشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق كافة المنظومات الإلكترونية التي تستهدف تقديم خدمات إلكترونية متميزة.

القيادات الجامعية

جاء ذلك تعقيباً على مشاركة الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في فعاليات البرنامج التدريبي تحت عنوان الفاتورة والإيصال الإلكتروني في الأنشطة المهنية والتجارية الذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية، بحضور الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية، والدكتور أحمد أشرف عبد الحميد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد شهير مدير مركز الخدمة العامة للاستشارات.

إضافة إلى الدكتور عبد المنعم بهي رئيس قسم المحاسبة، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة المساعد، فضلاً عن ضيوف الجامعة الدكتور أحمد عبد الوهاب مدير التدريب الخارجي والمنح الداخلية بمصلحة الضرائب ممثلاً عن وكيل أول وزارة مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وبمشاركة لفيف من العاملين بالجامعة والطلاب وشباب الخريجين .

الضرائب المصرية

أكد الدكتور أحمد عبد المولى، حرص إدارة الجامعة دعم كلية التجارة المتميزة والرائدة في كافة أنشطتها التي تهدف إلى تقديم خريج متميز قادر على الحصول على أفضل فرص العمل المتاحة بالسوق المحلي والدولي، مقدماً شكره لمصلحة الضرائب المصرية، وداعياً الطلاب إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة عن الفاتورة والإيصال الإلكتروني في الأنشطة المهنية والتجارية لمواكبة التطور التكنولوجي للمعلومات.

وأشاد الدكتور علاء عبد الحفيظ، حرص إدارة الجامعة على عقد البرامج التدريبية لتزويد الطلاب بجميع المستحدثات في مختلف التخصصات العلمية بكلياتها والمتطلبات الجديدة لمختلف مجالات العمل، ومشيداً أيضاً بدور مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية بالكلية الذي يقدم لطلاب وخريجي الكلية برامج تدريب على أعلى مستوى يتعاون فيها مع مختلف المؤسسات ويهدف إلى التأهيل الكامل للشباب لسوق العمل، وتطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني في الأنشطة المهنية والتجارية ومختلف المعاملات المالية لمسايرة عصر تكنولوجيا المعلومات.

إيرادات الدولة

قال الدكتور أحمد عبد الوهاب، مدير التدريب الخارجي والمنح الداخلية بمصلحة الضرائب ممثلاً عن وكيل أول وزارة مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدولة المصرية تتجه للتحول الرقمي في كافة الخدمات والقيام بكافة المعاملات من خلال التعاملات الالكترونية، موضحاً أن مصلحة الضرائب المصرية أحد أهم المؤسسات في الدولة التي يلقي على عاتقها تحصيل ما يقارب من 80 % من إيرادات الدولة، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير وإنجاز التحول الرقمي بكافة أعمالها.

وأوضح أن تلك الأيام تشهد نشاطا كبيرا في مجال التحول الرقمي بالمصلحة، من خلال المتابعة اللحظية من رئيس مصلحة الضرائب، وأن اليوم يشهد مناقشة وتوضيح كافة المفاهيم الخاصة بشأن الفاتورة والإيصال الإلكتروني في الأنشطة المهنية والتجارية، من خلال أكفأ المدربين المتخصصين في مجال الفاتورة الإلكترونية وهم صلاح إسماعيل، مدير عام الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومحمد إمام مدير إدارة الشبكات بقطاع نظم المعلومات وعضو اللجنة التنفيذية للفاتورة الإلكترونية وبمتابعة من رشا عبد العال وكيل وزارة الإدارة الاستراتيجية ومعاون رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ومقدمي الخدمة.

الجدير بالذكر تقدم الدكتور أحمد شهير بتقديم درع المركز للدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.