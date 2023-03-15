صحفية صينية لقناة القاهرة الإخبارية: بكين تفتح حدودها أمام الأجانب

استأنفت الصين إصدار تأشيرات الدخول بما فيها السياحية، اليوم، بعد قيود مشددة فُرضت على مدار ثلاث سنوات، أدت إلى إغلاق البلاد أمام العالم بسبب «كوفيد- 19».

أفواج رحلات سياحية للصين

وقالت «ياي شين هوا»، صحفية صينية، من بكين، إن الصين سمحت للأجانب بالدخول، وشهدت جنوب الصين أفواجًا للرحلات السياحية البحرية لموانئ الصين البحرية، لافتة إلى أن الصين تعزز تبادل الأفراد والاستثمارات مع دول العالم، مضيفة أنه لم يكن فتح الحدود لدخول الأجانب فقط، وإنما لمساعدة الصينين للخروج إلى الدول الأخرى.

الصين تعدل سياستها لتسهيل السفر

وأضافت «شين»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين عدّلت سياستها بتسهيل السفر عبر الحدود وتبادل الأفراد مع مختلف الدول الأخرى، وفي الوقت الحالي عادت الصين للوضع الطبيعي، بعدما أصبح الوضع الوبائي العالمي أكثر أمانًا، ما دفع الصين لفتح حدودها أمام السائحين.