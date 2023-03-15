كوريا الجنوبية تستأنف خدمات العبارات مع الصين خلال أيام بعد توقفها 3 سنوات

أعلنت وزارة المحيطات الكورية الجنوبية، اليوم، أنّه سيتم استئناف خدمات عبارات الركاب الدولية مع الصين بدءا من الإثنين المقبل، بعد توقف لأكثر من 3 سنوات، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، أنّ الخدمات على 15 خطا ملاحيا تربط الموانئ الغربية لكوريا الجنوبية في إنتشون وبيونغتايك وغونسان، و11 ميناء صينيًا، بما في ذلك تشينغداو وداندونغ، ستعود إلى العمل الطبيعي اعتبارًا من الإثنين المقبل بعد التعليق منذ يناير 2020، مضيفة أنّ نحو مليوني شخص استخدموا الخدمة في عام 2019.

وجاء الاستئناف مع نمو الطلب على الخدمة تماشيًا مع إعادة فتح الصين ورفع كوريا الجنوبية قيود الدخول على المسافرين الصينيين مؤخرًا نظرًا لاستقرار وضع تفشي الفيروس في الداخل والخارج، وفقًا للوزارة.