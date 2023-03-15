اقتصاد الصين يظهر بوادر انتعاش بعد إلغاء قيود كورونا

أعلنت الصين أن نشاطها الاقتصادي ارتفع خلال بداية العالم الحالي، وذلك بسبب دفع استثمارات في الاستهلاك والبنية التحتية من أجل التعافي من آثار الاضطرابات التي تسببت بها جائحة كورونا، على الرغم من تحديات تمثلت في ضعف الطلب العالمي واستمرار التراجع في قطاع العقارات، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

الاقتصاد الصيني تبلغ قيمته نحو 18 تريليون دولار

وأدى إلغاء الصين للقيود الصارمة التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا في أواخر 2022، إلى انتعاش اقتصادها الذي تصل قيمته إلى نحو 18 تريليون دولار، وذلك بعدما شهد أدنى معدلات للنمو منذ قرابة نصف قرن، فيما يتوقع محللون أن يرتفع سرعة نمو الاقتصاد الصيني خلال الشهور المقبلة.

بدوره، نشر المكتب الوطني الصيني للإحصاء، اليوم الأربعاء، بيانات أظهرت ارتفاع الناتج الصناعي في الفترة بين شهري يناير وفبراير إلى نسبة 2.4% عن العام الماضي، هذا الرقم الذي جاء أقل بشكل طفيف عن النسبة المتوقعة في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، والتي بلغت 2.6%، وتعتبر ارتفاعا عن نسبة زيادة تم تسجيلها في ديسمبر الماضي على أساس سنوي بلغت 1.3%.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة في أول شهرين من العام الحالي إلى نسبة 3.5%، مقارنة بنسبة 1.8% تم تسجيلها على أساس سنوي في ديسمبر 2022، بينما زاد الاستثمار في البنية التحتية في أول شهرين بنسبة 9% على أساس سنوي مدفوعا بإنفاق حكومي يهدف إلى دعم الاقتصاد، لكن لايزال الاستثمار في قطاع العقارات يشهد تراجعا بنسبة 5.7%، الأمر الذي يعكس حذرا من مشتري المنازل والمطورين العقاريين.