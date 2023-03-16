وظائف للمعلمين بمدرسة TECH-I للتكنولوجيا التطبيقية.. الرابط والشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف للمعلمين بمدرسة TECH-I للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، مشيرة إلى أن نظام المدرسة يتبع TECH-P العالمي.

وظائف للمعلمين بمدرسة TECH-I للتكنولوجيا التطبيقية

وأشارت وزارة التربية والتعليم، عبر الموقع الرسمي لها، أن التقديم لوظائف للمعلمين بمدرسة TECH-I للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات المذكورة، على هذا الرابط، وحتي يوم 19 مارس الجاري، مشيرة إلى أنه يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما في أكتوبر 2023.

وأكدت الوزارة، أنه يجرى التعامل مع الناجحين في اختبارات الوظائف المعلنة للمعلمين بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة، التي جرى التقديم للالتحاق بها في الوظائف التالية:-

معلم Physics

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم Math

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلمة تربية رياضية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.