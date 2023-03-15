3 أسباب لتراجع أسعار الكاكاو بعد الوصول لأعلى مستوى في عامين

تراجعت أسعار الكاكاو إلى مستوى 2700 دولار أمريكي للطن، اليوم الأربعاء، منخفضًا من أعلى مستوى في عامين حينما سجل 2830 دولارًا في الأول من مارس الجاري، حيث أثرت قوة الدولار الأمريكي على الأسعار.

احتمالات حدوث عجز عالمي

من المرجح أن تستمر المخاوف بشأن نقص الإمدادات واحتمالات حدوث عجز عالمي ثانٍ متعاقب هذا الموسم، وأظهرت منظمة الكاكاو الدولية «ICCO»، أن بعض مصدري الكاكاو في ساحل العاج على وشك التخلف عن سداد عقودهم بسبب نقص حبوب الكاكاو.

انخفاض إنتاج ساحل العاج

ووفقًا لأحدث تقرير للمنظمة، أرسل المزارعون في ساحل العاج منتجًا تراكميًا 1.72 مليون طن متري من الكاكاو إلى مواني البلاد للسنة التسويقية 2022/23 من 1 أكتوبر الماضي حتى 5 مارس الجاري، بانخفاض 1.7% على أساس سنوي.

تقلبات الطقس في دول غرب أفريقيا

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت منظمة الكاكاو الدولية «ICCO»ـ أن تنخفض مخزونات الكاكاو العالمية 2022/23 بنسبة 3.5% عن العام السابق إلى 1.653 مليون طن متري بسبب تقلبات الطقس، خاصة في غرب إفريقيا.