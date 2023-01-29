«التجارة»: ارتفاع أسعار المشروبات عالميا في 2022 عدا الكاكاو

كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، عن ارتفاع أسعار المشروبات عالميا العام الماضي، مقارنة بعام 2021، باستثناء الكاكاو، موضحا أنّ أقصى ارتفاع كان في سعر بن «أرابيكا» بنسبة 24.7%، ليصل إلى 5.6 دولار للكيلو، مقارنة بـ4.5 دولار في عام 2021.

وأوضحت وزارة الصناعة، في تقريرها الصادر الشهر الحالي بعنوان «اتجاهات أسعار أهم السلع العالمية في 2022»، أنّ قائمة الأسعار المرتفعة شملت شاي «كولومبو»، ثم شاي «مومباسا»، وبن «روبوستا» بنسب 23.7%، و15.9%، و15.3% على الترتيب.

وأرجع التقرير ارتفاع أسعار شاي «مومباسا» نتيجة موجة الجفاف التي اجتاحت كينيا، وأدت إلى انخفاض محصول الشاي في المناطق المركزية المرتفعة التي انخفضت كميات الأمطار الساقطة عليها بأقل من نصف المتوسط المعتاد، كما أشار التقرير إلى انخفاض إنتاج الهند، وهي ثالث أكبر الدول زراعة للشاي بعد الصين وكينيا بسبب الآفات الزراعية.

انخفض سعر الكاكاو بنسبة 1.3%

وبحسب التقرير، انخفض سعر الكاكاو بنسبة 1.3% ليصل إلى 2.3% خلال عام 2022 مقارنة بـ2.4 دولار للكيلو في عام 2021.

ورصد التقرير ارتفاعات أسعار الطاقة العام الماضي، حيث أكد أنّ أسعار الطاقة شهدت ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى غير مسبوق بنسبة ارتفاع بلغت 150.3%، ليصل إلى 40.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بـ16.1 دولار لكل مليون وحدة في 2021، تلاه ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، ثم الغاز الطبيعي الأمريكي، بنسبة 70.3%، و65.3% على التوالي.

انتعاش الطلب في الأسواق المستهلكة الكبرى

ونقل التقرير عن منظمة «أوابك»، أنّ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي كان سببه انتعاش الطلب في الأسواق المستهلكة الكبرى، وهي الولايات المتحدة والصين والهند وأغلب دول أوروبا، فضلا عن تخفيض الإنتاج من قبل كبار المنتجين للغاز الطبيعي، كاستجابة لتداعيات جائحة كورونا، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تخفيض العديد من الشركات لميزانيتها الرأسمالية والتشغيلية مقارنة بما كان مخططا نتيجة لتقلب أوضاع الأسواق، ما أدى إلى انخفاض قيمة الاستثمار الجديدة.