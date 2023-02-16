«تريدينج إيكونوميكس»: ارتفاع عقود الكاكاو الآجلة إلى 2600 دولار للطن

ارتفعت عقود الكاكاو الآجلة إلى 2600 دولار للطن، واستقرت بالقرب من أعلى مستوى لها في 11 شهرا، حينما سجلت 2690 دولارًا، لأسباب منها مخاوف من ضيق العرض مقابل تراجع الطلب.

نقص إنتاج ساحل العاج

وبحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، فإن ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، معرضة لخطر تأخير الحصاد بسبب قلة الأمطار التي قد تؤثر على محصول منتصف أبريل إلى سبتمبر.

تراجع المخزون في أمريكا الشمالية

وأظهرت أحدث بيانات الصناعة أن مسحوق الكاكاو في أمريكا الشمالية، وهو مقياس للطلب، انخفض بنسبة 8.13% على أساس سنوي في الربع الرابع.

توقعات بالتراجع قبل نهاية مارس

تاريخياً، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 دولارا للطن في يوليو من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 2510.67 دولار أمريكي للطن بحلول نهاية هذا الربع الأول من العام الجاري في مارس المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية، على أن يتم التداول عند 2357.34 دولار أمريكي للطن في غضون 12 شهرًا.