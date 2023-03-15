خالد ميري خلال جولته في «الوطن»: صرف زيادة البدل في أبريل.. ولجنة لقيد «المؤجلين» بعد انتهاء الانتخابات.. تمويل جديد لمشروع العلاج.. ودراسة ضم الزملاء في المواقع الإلكترونية

زار الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير «الأخبار» والمرشح لمقعد نقيب الصحفيين، مقر جريدة «الوطن»، وكان في استقباله الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بحضور شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي، وسامي عبد الراضي وهدى رشوان وضياء السبيري مديري التحرير، في إطار جولاته الانتخابية استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين 2023 المقرر إجراؤها، بعد غد الجمعة 17 مارس الجاري.

زيارة خالد ميري لمقر جريدة «الوطن»

ورحب الدكتور مسلم، بـ«ميري»، قائلاً إنه دائمًا ما ينحاز لكل من عمل محررًا، بصفته يعلم مقتضيات المهنة بعيدًا عن السياسة، خاصة أن المهنة بها عناصر كثيرة جدًا لا يعلمها أحد سوى من بدأها محررًا ثم تدرج وصولاً إلى رئاسة التحرير، وهو ما ينطبق على «ميري»، إذ إن كل من يعمل في الصحافة أو حتى يقرأ، يعلم من هو خالد ميري، فضلاً عن خبرته النقابية التي تجعله يضمن تحقيق الاستقرار داخل نقابة الصحفيين، وتطور ومتابعة لكل التحديات المهنية وأهمها التدريب.

ورحب «الخطيب» بـ«ميري»، مشيدًا بتجربته كواحد من أصغر المرشحين على مقعد النقيب في تاريخ النقابة، ما يجعله قريبًا لجيل الشباب في الأفكار والفهم والاحتياجات حتى على المستوى المهني والفني داخل النقابة، ولديه فكرة ومشروع جديد وعملاق لنقابة الصحفيين طوره خلال فترة عمله ونجاحه في النقابة وخارجها.

ومن جانبه عبر الكاتب الصحفي خالد ميري، عن سعادته لتواجده في «الوطن»، وقال إن نقابة الصحفيين وصناعة الصحافة بشكل عام تقابلهما مشكلات عديدة، وملفات كثيرة متراكمة تتطلب العمل السريع عليها من خلال رؤية شاملة لجميع الملفات، منها كرامة الصحفي والحريات ونقابة تقدم خدمات حقيقية وتحميه وتوفر لهم البيئة الملائمة للعمل، وكذلك تنهض بصناعة الصحافة بما يجعلها تستمر في ظل ظروف صعبة وعصيبة جعلت عددًا من صحف العالم يتجه إلى الإغلاق.

أعلى زيادة في تاريخ بدل نقابة الصحفيين

وأضاف «ميري» أنه نجح في الحصول على أعلى زيادة في تاريخ بدل نقابة الصحفيين، بقيمة 600 جنيه، سيجري صرفها بداية من أبريل المقبل، فضلاً عن حصول النقابة على حكم قضائي كان هو أحد أطرافه لتأمين هذا البدل، والتأكيد أنه حق من حقوق الصحفيين، لافتًا إلى أنه بعد زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاش، جرى التحصل على تمويل لتنفيذ تحرك حقيقي في مشروع العلاج لمساعدة الزملاء، مع استكمال باقي الملفات، والعمل على إغلاق ملف الحبس الاحتياطي، وكل ما يخدم ويسهل مهام الصحفي في الشارع سواء من خلال التشريعات أو القوانين، متابعًا: «شعارنا دائما عاشت نقابة الصحفيين.. عاشت وحدة الصحفيين».

عقد لجنة قيد للمؤجلين المتقدمين لجدول تحت التمرين

وكشف «ميري» عن أنه حال فوزه سيجري عقد لجنة قيد للمؤجلين المتقدمين لجدول تحت التمرين، على أن يجري عقد لجنة أخرى للمتقدمين الجدد بعد شهر رمضان المبارك، كما أوضح أنه سيعمل على بعض التعديلات التشريعية خاصة تلك التي تتعلق بإتاحة التصوير في الشارع للمصورين الصحفيين، كما أنه سيناقش إمكانية ضم الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية إلى جداول القيد في النقابة، ومدى إمكانية تحقيق ذلك من الناحية القانونية، خاصة أنه يستلزم تعديلاً تشريعيًا في قانون النقابة.

نقابة الصحفيين قدمت مقترحاتها للحوار الوطني

وأوضح أن النقابة قدمت تصوراتها ومقترحاتها للحوار الوطني، في عدد من الملفات، خاصة الملف التشريعي، فضلاً عن التنسيق مع لجنة العفو الرئاسي بخصوص ملف الزملاء المحبوسين سواء احتياطيا وعددهم 10، أو الذين صدرت ضدهم أحكام وعددهم اثنان، ومدى إمكانية انطباق شروط العفو عليهم؛ لإغلاق هذا الملف بشكل كامل.