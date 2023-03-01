الكاتب الصحفي خالد ميري يزور «الوطن» في إطار جولاته الانتخابية

استقبل أحمد الخطيب رئيس تحرير «الوطن» في مقر الجريدة اليوم، الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح على مقعد النقيب الصحفيين 2023، عضو مجلس النقابة والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، في إطار جولاته الانتخابية، بالصحف والمواقع المختلفة.

انتخابات نقابة الصحفيين

ورحب أحمد الخطيب، رئيس تحرير «الوطن»، بالكاتب الصحفي خالد ميري، مشيدًا بتجربته كأصغر مرشح على مقعد النقيب في تاريخ النقابة، ما يجعله قريبًا لجيل الشباب في الأفكار والفهم والاحتياجات حتى على المستوى المهني والفني داخل النقابة، ولديه فكرة ومشروع جديد طوره خلال فترة عمله ونجاحه في النقابة وخارجها.

وقال خالد ميري، إنه بدأ العمل في المهنة منذ بداية التحاقه بكلية الإعلام، وتدرج في الصحافة من أول السلم بداية من محرر تحت التمرين حتى رئيس تحرير، مشيرا إلى أنه عمل في كل ملفات النقابة، ما جعله يفكر في الترشح على مقعد نقيبها، موكدا أنه لديه رؤية لتجاوز صعاب المهنة، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

برنامج خالد ميري الانتخابي

وأكد خالد ميري، أنه قبل إعلانه الترشح على منصب نقيب الصحفيين، دخل في مفاوضات مع الدولة لعمل نقلة حقيقية في بدل التدريب والتكنولوجيا والعلاج والمعاشات، وكانت المفاوضات صعبة جدا واستغرقت وقتا أكثر من أسبوعين، واستطاع خلالها الوصول لنتيجة جيدة بزيادة بدل الصحفيين 600 جنيه، ليصبح 3600 جنيه.

وتابع «ميري»، أن ذلك بالإضافة إلى زيادة المعاش 500 جنيه ليصل إلى 3000 جنيه، على الرغم من أن الزملاء على المعاش ليس لهم أصوات انتخابية، وفقا لقانون النقابة، ولكنها خدمة لزملاء يستحقون ذلك، وكذلك حصوله على مبلغ مالي لدعم مشروع العلاج بعد حصول النقابة على زيادة من الدولة قدرها 100 مليون جنيه في السنة.

وأعلن «ميري»، اتفاقه مع مؤسسات لعمل أنشطة من خلال مركز تدريب النقابة، يدخل من خلاله 20 مليون جنيه على الأقل في السنة لدعم المعاشات لأن عجزها كل شهر يصل إلى 4.8 مليون جنيه.

وأكد حرصه على جلب دعم إضافي، خاصة أن اشتراكات العلاج لا تصل إلى 3 ملايين، والعجز في مشروع العلاج وصل لـ18 مليون جنيه، وتأخذ النقابة من الدولة 15 مليون جنيه، فيصبح هناك عجز 3 ملايين جنيه، وتمت تغطيته من حسابات أخرى.

واستكمل أنه حصل على هذه الأموال لتغطية العجز، لكنه سيحصل على مبالغ مماثلة من مؤسسات مصرية محترمة، لعمل نقلة حقيقية في مشروع العلاج، كما تم الاتفاق مع وزير الصحة لعمل وحدات صحية شاملة في النقابة يتولاها بالكامل حتى تعمل.

وفي إجابته على أسئلة الزملاء في «الوطن»، أكد خالد ميري، أن الأشكال الصحفية الجديدة مثل «الفيديو جراف وصحافة البيانات»، ستكون ضمن الأولويات التي من المهم مناقشتها بعد الانتخابات.

وأوضح أن النقابة قدمت تصورها الكامل إلى الحوار الوطني، فيما يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات، وتعديلات قانون تنظيم الصحافة والإعلام، باعتبارهما من الأمور الأساسية في ممارسة المهنة.