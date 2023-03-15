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«الجنايات» تعاقب 4 متهمين بترويج المخدرات في حلوان بالحبس سنة

كتب:

بسمة عبدالستار
04:25 م | الأربعاء 15 مارس 2023
محكمة - صورة تعبيرية

محكمة - صورة تعبيرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بترويج المخدرات في حلوان، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر أحمد، وعضوية المستشارين عصام بكار وصديق رفقي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 644 لسنة 2022 كلي حلوان، أن المتهمين حازوا وأحرزوا المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما حاز أحد المتهمين سلاحًا ناريًا، بدون مصوغ قانوني.

ووجّهت النيابة للمتهم الثالث أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحاز بقصد التعاطي جوهري مخدر الحشيش والميثامفيتامين.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم الرابع أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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بقلم بسمة عبدالستار