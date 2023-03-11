ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة شخص في الشرقية

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة المركز ، وبحوزته ( 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول ) .

وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية للترويج لتجارته غير المشروعة.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ(500 ألف جنيه تقريباً) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.