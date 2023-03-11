حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية 

أمرت نيابة فايد في الإسماعيلية صباح اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدر بدائرة مركز شرطة فايد.

وواجه مسؤولو التحقيق في الإسماعيلية، المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته والسلاح الناري والذخائر، التي اعترف بحيازته لها بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

كما واجهت جهات التحقيق المتهم بتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حول نشاط المتهم واتجاره في مخدر الشابو على نشاط واسع.

القبض على المتهم

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية قد رصدوا نشاط المتهم المقيم بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزي.

ونجحت مأمورية مكبرة في القبض على المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الآيس شابو وطبنجة وعدد من الطلقات النارية و2 خزينة و2 جهاز لاسلكي ومبلغ مالي وسيارة لوحاتها المعدنية تخص سيارة أخرى.

محام: عقوبته تصل للإعدام

وقال محمد حسن محامي إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أن أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

وأضاف أن تحريات ضباط مكافحة المخدرات وسجل نشاط المتهم بارتكاب الواقعة هو ما يحدد العقوبة خاصة إذا سبق الحكم عليه في قضايا مشابهة.