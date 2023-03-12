حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالاتجار بمواد مخدرة تقدر بـ500 ألف جنيه بالشرقية 4 أيام بعد جلسة تحقيق مع المتهم استمرت 3 ساعات ووجهت إليه تهمة الاتجار وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل ضبط المتهم

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالاتجار والترويج للمواد المخدرة بالمنطقة.

بالفحص تبين حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للحماية والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

عقبت تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي – هاتف محمول وأقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

محامي يوضح العقوبة

قال المحامي والخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.