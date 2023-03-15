«الخشت» يتابع تجهيزات افتتاح العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى أبو الريش

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة التجهيزات الأخيرة لافتتاح مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي «أبو الريش الياباني»، ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

وتفقد «الخشت»، خلال جولته، الاستعدادات النهائية، من حيث تم تزويد مبنى العيادات الخارجية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية التي توافق المعايير الطبية الدولية، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال المرضى، والقضاء على قوائم الانتظار، والمساهمة في حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية، مؤكدًا أن مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال تتبع أعلى المواصفات والمعايير الطبية لاستقبال الأطفال المرضى من كافة المحافظات المصرية.

مستشفيات أبوالريش

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحسن عبد الله رئيس البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة جمعية «وفاءً لمصر»، وسفير اليابان في مصر، ووفد مؤسسة «جايكا».

جدير بالذكر، أن مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني يقام على مساحة 567 مترا مربعا، ويضم 7 أدوار بإجمالى مساحة 3112 مترًا مربعًا، وهو مخصص فقط لعيادات الأطفال التخصصية، ويأتي في إطار العلاقات المصرية اليابانية، والمستشفى نتاج تعاون بين جامعة القاهرة واليابان ومؤسسة وفاءً لمصر تحت رعاية الحكومة المصرية.