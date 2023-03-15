محافظ الشرقية يبحث آلية تنفيذ برنامج ابدأ رحلتك للتوظيف  

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً مع الدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، لوضع آلية عمل محددة لتوظيف الباحثين عن فرص عمل بالمصانع و الشركات الكبرى بالقطاع الخاص داخل المحافظة بمناطقها الصناعية المختلفة، والاستفادة من القروض المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز مشروعك، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بحث آلية تنفيذ برنامج ابدأ رحلتك للتوظيف

جاء ذلك بحضور سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة فى حضور عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة القوى العاملة ووائل العاصي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعربي الشبراوي مدير برنامج مشروعك وأشرف العربي مدير عام التعليم الفني وفريق عمل وحده ابدأ رحلتك بالديوان.

تدريب الباحثين عن فرص عمل

وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة القوى العاملة بتحديد احتياجات المصانع والشركات الكبرى من الوظائف المتوفرة لديهم مع تحديد المواصفات المطلوبة لتلك الوظائف، مؤكداً أن المحافظة على استعداد تام على تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم اجتماعياً وفنياً بالمدارس الفنية وداخل مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالديوان العام لتأهيلهم لسوق العمل، بتعزيز الاستفادة من مشروع ابدأ رحلتك التابع لمشروع قوى عاملة مصر التابع لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

خلال الاجتماع جرى الاتفاق على تكليف منسق من كل جهة ليكون مسؤول عن هذا الملف على أن يتم عقد لقاءات شهرية ورفع تقرير مفصل للعرض على المحافظ بنتائج ما تسفر عنه الاجتماعات.

ملتقى توظيفي ربع سنوى لإتاحة فرص العمل الشاغرة

ومن جانبها أوضحت الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية أن مديريات التضامن الاجتماعي والقوى العاملة لديها قاعدة بيانات مسجل عليها الباحثين عن العمل ولدينا جهاز تنمية المشروعات وبرنامج مشروعك وجمعية المستثمرين ممثلة عن المناطق الصناعية تقوم بتزويد المحافظة بفرص العمل المتوفرة لديها كما يقوم فريق أعضاء وحده ابدأ رحلتك بتدريب الباحثين عن العمل وتنمية مهاراتهم الشخصية لثقل مهاراتهم لتتماشى مع متطلبات سوق العمل.

خلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من المقترحات للتيسير على الباحثين عن فرص العمل ومنها تنظيم ملتقى توظيفي ربع سنوى لإتاحة فرص العمل الشاغرة وتحقيق الاستفادة منها وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.