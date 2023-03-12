«المركز المصري الألماني» يعلن عن فرص عمل ضمن «التدريب من أجل التوظيف»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورة تدريبية خاصة بالفنيين، في إطار النسخة الثالثة من برنامج «التدريب من أجل التوظيف»، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ضمن التعاون بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.

فرصة لتعيين فنيين ومهندسين كفء حاصلين على تدريبات معتمدة

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورة التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام: «دعوة مفتوحة للشركات والمصانع للمشاركة في برنامج التدريب من أجل التوظيف، فرصة لتعيين فنيين ومهندسين كفء حاصلين على تدريبات معتمدة من المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج مقدمة من خلال شركة سيمنز».

وأشار المركز المصري الألماني، خلال المنشور، إلى أن الهدف من البرنامج هو تجهيز الفنيين والمهندسين لسوق العمل من خلال زيادة خبرتهم العملية عن طريق برنامج تدريبي مدته 3 شهور.

البرامج المتاحة للمهندسين ستبدأ من يوم 7 مايو

وأضاف المركز المصري الألماني، أن البرامج المتاحة للفنيين ستبدأ من يوم 26 مارس تشمل مجالات: «فني تركيبات كهربائية وتحكم، فني تشغيل ميكانيكي وتحكم»، أما البرامج المتاحة للمهندسين ستبدأ من يوم 7 مايو تشمل مجالات: «مهندس تصميم وإنتاج، مهندس أوتوميشن وتحكم».

وأضاف المركز أن كل برنامج يحتوي على 12 تدريبا عمليا من مستوى المبتدئ للمتقدم، مقدم من المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من خلال سيمنز إنرجي ويتكفل المركز بمصاريف البرامج التدريبية، كما أن عدد البرامج المتاحة 4 برامج، ومدة كل برنامج: 3 شهور، على أن يكون مكان التدريب داخل الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب EGT - العين السخنة.