«مشروعات النواب»: قانون عربات الطعام يسهم في توفير فرص عمل للشباب

شهدت لجنة المشروعات بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشات واسعة حول تعريف عربات الطعام.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة البرلمانية ومقدم تعديلات مشروع قانون عربات الطعام رقم 92 لسنة 2018، إن الهدف من تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المطبق حاليا هو إزاحة الإشكاليات التى واجهت القانون الحالي، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن هذا القانون يستهدف «الكرفانات» والسيارات المتحركة.

لجنة المشروعات بمجلس النواب

وذكرت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات في مجلس النواب، أنه يجب تحديد تعريف عربات الطعام المتنقلة، لتشمل كل منصة سواء سريعة أو بطيئة، أو يمكن تحريكها يدويا ،على أن تكون قابله للحركة.

ووفقا للتعديلات يكون للجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.

ويضيف هذا التعديل جهاز تنمية المشروعات ضمن الجهات المختصة، للاستفادة من المزايا التي يقدمها في إصدار التراخيص، كما تشتمل التعديلات إضافة المشروبات ضمن المنتجات التي يتم تجهيزها وبيعها في الوحدات المتنقل.

الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة

ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أو اعتباري مصري، وفي حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.