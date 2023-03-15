ننشر صور المسروقات من فيلا محمد صلاح في القاهرة الجديدة

حصلت «الوطن» على صور المسروقات من فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح، بمنطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة، والمتهم فيها لصان أحدهما كان يعمل فرد أمن بالمجمع السكني بالاشتراك مع صديق له، وكشفتهما كاميرات المراقبة أثناء تسلقهما السور الخلفي للفيلا.

المسروقات

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية حول تفاصيل الواقعة، تبين أن المسروقات من فيلا اللاعب محمد صلاح عبارة عن عدد من «الأحذية الرياضية – ميدالية فضية – قطعة من الكريستال – عدد من أجهزة الريسيفر».

بلاغ إلى رجال الشرطة

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة من مدير أعمال محمد صلاح، يفيد باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب الكائنة بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، تبيّن أنّهما شخصان، أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنّه نظرًا لسابقة عمله كفرد أمن بالتجمع السكني وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها، خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث تسلقا السور الخلفي للفيلا وارتكبا الواقعة.

تعرف على عقوبة السرقة

«الحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات».. بهذه الكلمات بدأ بها المحامي أحمد الروبي الخبير القانوني، نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، وأن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.