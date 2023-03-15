عاجل.. ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الجاري، من مدير أعمال محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تتبع خطوط السير، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنّهما شخصين، أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني المشار إليه، ومقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأنّ الواقعة ارتُكبت بتاريخ 2 مارس الجاري.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنّه نظرا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكني وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها، خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، بأن تسلقا السور الخلفي للفيلا المشار إليها ودلفا إلى الداخل وارتكبا الواقعة، وتم ضبط المسروقات «عدد من الأحذية الرياضية، ميدالية فضية، قطعة من الكريستال، وعدد من أجهزة الريسيفر».

وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.