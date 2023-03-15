حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة الجديدة

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بعد تحقيقات موسعة في واقعة ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، بأحد التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة، ووجهت للمتهمين تهمة السرقة، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت باستدعاء المُبلغ عن الواقعة لسماع أقواله ولشرح كيفية اكتشافه الواقعة.

أحد المتهمين سبق له العمل كفرد أمن بالتجمع السكني

وفقا للتحريات الأمنية فإن المتهمين كشفتهما كاميرات المراقبة، وجرى تحديدهما، وتبين أن أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالتجمع السكني، وهما من محافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 2 مارس الجاري، وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهما، وضبط كل المسروقات وهي «عدد من الأحذية الرياضية – ميدالية فضية – قطعة من الكريستال – عدد من أجهزة الريسيفر».

عقوبة السرقة

حول عقوبة السرقة التي نص عليها قانون العقوبات، فسرها المحامي حمدي العربي الخبير القانوني، وقال إنه وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، وأن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.