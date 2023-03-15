أول اعتراف للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح: حصلنا على أحذية رياضية وميدالية فضية

اعترف المتهمون بسرقة فيلا محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بتفاصيل جريمتهم أمام جهات التحقيق.

تفاصيل سرقة فيلا محمد صلاح

قال المتهم الرئيسي، وهو فرد أمن في الكومباوند السكني الموجود به فيلا محمد صلاح، إنّه خطط لسرقة الفيلا، لعلمه بأنّ اللاعب أو أيًا من أسرته غير موجود بها، بأن اتفق مع شريكه في الجريمة وقت وجوده في إجازة لدى أسرته في الإسماعيلية ونجحا في تنفيذ الجريمة يوم 2 مارس الجاري.

المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح يعترف بخطة الجريمة

وتابع المتهم الرئيسي بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة الجديدة، أنّه تمكن من دخول الفيلا عن طريق تسلق السور الخلفي للفيلا، وسرق عددًا من الأحذية الرياضية، وميدالية فضية، وقطعة من الكريستال، وعددًا من أجهزة الريسيفر.

عقوبة السرقة

وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إنّ عقوبة السرقة وفق نص المادة 318 من قانون العقوبات، جاء بها أنّ «مَن يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات».