تعرف على مواعيد التقديم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية والشروط

تستأنف النيابة الإدارية، استقبال ملفات معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 من كليات الحقوق والشريعة والقانون، ونرصد لكم في السطور التالية الجامعات المتبقية، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المرشحين.

18 كلية لم تتسلم ملفاتها

وتستعد النيابة الإدارية بدءا من السبت المقبل، استقبال باقي الجامعات، التي على رأسها القاهرة وعين شمس، حتي يتسنى للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية ملئ الملف، واستعدادهم لباقي مراحل الاختبارات.

وجاء ترتيب الجامعات كالتالي:

- السبت 18 مارس جامعتي المنصورة وبورسعيد.

- الأحد 19 مارس جامعات الزقازيق، المنوفية، شبين الكوم، السادات.

- الاثنين 20 مارس جامعات الإسكندرية، أزهر إسكندرية، فاروس.

- الثلاثاء 21 مارس جامعة طنطا، أزهر تفهنا.

- الأربعاء 22 مارس أزهر طنطا، أزهر دمنهور.

- السبت 25 مارس جامعتي عين شمس وحلوان.

- الأحد 26 مارس جامعة القاهرة.

- الاثنين 27 مارس جامعتي بنها وأزهر بنها.

- الثلاثاء 28 مارس كلية الشرطة والجامعة الألمانية والجامعة البريطانية والجامعات الأخرى.

شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية 2022

ويشترط في المتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية 2022 الشروط الآتية:

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

- يشترط ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية عن جيد.

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عامًا في 6 يونيو 2022.

- لابد من توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة في المتقدم للمسابقة.

- يشترط اجتياز جميع الاختبارات التي جرى تحديدها من قبل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وسلامة الفحوصات الطبية واللياقة الصحية.