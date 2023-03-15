تسليم ملفات خريجي جامعتي بني سويف والفيوم في وظيفة معاون نيابة إدارية اليوم

تستقبل هيئة النيابة الإدارية، بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر خريجي كلية الحقوق جامعتي بني سويف والفيوم، دفعة 2022 من الذكور والإناث، اليوم، لتسليم ملفات تعيينهم بوظيفة معاون نيابة إدارية.

ملف وظيفة معاون نيابة إدارية 2022

ويجري تسليم الملفات المطبوعة مستوفاة الشروط المنصوص عليها في موقع الهيئة مُسبقاً بالإضافة الي ملئ البيانات الموجودة به والتي تمثل وثيقة تعارف للمتقدم بالإضافة إلى أصل شهادة التخرج وأصل بطاقة الرقم القومي وكذا دفع مبلغ 800 جنيه ثمناً للملف.

ترتيب الجامعات في تسلم ملف معاون نيابة ادارية 2022

ونوهت هيئة النيابة الادارية في وقتٍ سابق إلى ترتيب الجامعات في تسليم الملفات على أن تبدأ بجامعتي جنوب الوادي وأسون وتنتهي بكلية الشرطة والجامعة الألمانية والبريطانية.

شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية 2022

ويشترط في المتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية 2022 الشروط الآتية:

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

- يشترط ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية عن جيد.

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 عاما في 6 يونيو 2022.

- لابد من توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة في المتقدم للمسابقة.

- يشترط اجتياز جميع الاختبارات التي جرى تحديدها من قبل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وسلامة الفحوصات الطبية واللياقة الصحية.