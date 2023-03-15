خريطة فصل التيار الكهربائي غدا في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة مدن ببعض المحافظات غدًا الخميس، فصل التيار الكهربائي، وفقا لشركات الكهرباء التابع لها للصيانة الدورية وصيانة المغذيات، وأهابت شركات الكهرباء بتوفير مغذٍ بديل خاصة لأصحاب المخابز والمستشفيات.

فصل التيار الكهربائي

تنشر «الوطن»، قائمة بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي غدا الخميس:

الدقهلية: فصل التيار الكهربائي بمدن الستاموني، وشربين والمطرية والمنصورة وميت غمر وتمي الأمديد وطلخا وبني عبيد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

دمياط: قطع الكهرباء عن مدن كفر البطيخ والروضة والشعراء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

كفر الشيخ: انقطاع الكهرباء غدًا عن مدن غرب كفر الشيخ وشمال دسوق والرياض ومطوبس ومدينة الحامول من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد انقطاع الكهرباء

المنوفية: قطع الكهرباء بمدينتي الباجور وأشمون من الساعة 7 صباحا للساعة 12 ظهرا.

البحر الأحمر: فصل التيار الكهربائي عن مدينة الغردقة من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا.

القليوبية: بينما تشهد محافظة القليوبية فصل التيار الكهربائي يوم الجمعة، عن عدة قرى بمركز بنها من الساعة 8 صباحا للساعة 11 ظهرا.