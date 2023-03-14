خريطة فصل الكهرباء عن بعض المناطق في 7 محافظات.. اعرف المواعيد

أعلنت عدة شركات كهرباء ووحدات محلية في 7 محافظات، وهي: «الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والسويس وسوهاج والقليوبية والمنوفية»، فصل التيار اليوم الثلاثاء، للصيانة في عدة قرى ومدن تابعة لها.

وأهابت بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بتوفير مغذي بديل فترة انقطاع التيار، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات.

خريطة فصل التيار الكهربائي

وتنشر «الوطن» في السطور التالية خريطة فصل التيار الكهربائى ليوم الثلاثاء فى 7 محافظات، وهي كالتالي:

سوهاج: قطع الكهرباء بمدينة أخميم عن شارع الشرقاوي وشارع العسال والجامع العمري، ومنطقة سيدي كمال الدين، ومجلس المدينة من الساعة 9 صباحًا للساعة 2 ظهرًا.

القليوبية: فصل التيار الكهربائي عن قرى ميت راضي، وشبلنجة والمنطقة الصناعية بمدينة بنها، من الساعة 7 صباحا للساعة 11 صباحًا.

المنوفية: قطع الكهرباء عن بمدينتى الباجور وأشمون بقرى محلة سبك، وأبورقية وكفر أبومحمود وعملية مياه أبو رقية وعملية مياه شوشاى قرى شوشاي ومجريا وعملية مياه شنشور، وبراشيم وقورص وكفر قورص بمستشفى الباجور العام من الساعة 8 صباحًا للساعة 11 صباحًا.

الدقهلية: قطع الكهرباء عن قرى أبو دهشيمة والنهرة والملطيطة وخليل الهندى وأبو حمزة والطراطير وكفر شريف وكفر يوسف ومنشاة النصر، وكسيبة وسلامة والمحارقة، وأولاد سراج وأولاد حداد والهدايدة والبلايصة وسلامون وتفرعية المحطة، والسمارة وديسط بمدن الستاموني وشربين والمطرية وبني عبيد والمنصورة وميت غمر، وتمى الأمديد وطلخا من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرًا.

كفر الشيخ: قطع الكهرباء بمدن كفر الشيخ وشمال دسوق والرياض وبرج البرلس، ومطوبس بقرى المرابعين والبياض والتراوى وابو مندور والخافضة والمنشية الكبرى من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

دمياط: انقطاع الكهرباء بمدن كفر البطيخ والروضة والشعراء بقرى التضامين والسواحل، وطريق الميناء وتفتيش السرو واسكندية الجديدة والعدالية والبستان وكفر البستان، من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرًا.

السويس: يقطع التيار الكهربائى بحى الجناين بعمارات محمد فريد مكتب البريد و الوحدة الصحية وعدد 3 افران ومكتب التموين ومحطة الصرف وبنك الزاعي وإدارة الشؤون وقرية عامر، بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا.