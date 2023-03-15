ننشر نص اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة الجديدة

بعد ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، في القاهرة الجديدة، اصطحبت قوة أمنية من دائرة قسم شرطة التجمع الأول، المتهمين إلى مقر جهات التحقيق، لخضوعهما لجلسة اعترافات كاملة حول ارتكابهما الواقعة، التي استمرت نحو 120 دقيقة، ولذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية نص اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح، وما جاء بأقوالهما أمام فريق من نيابة القاهرة الجديدة.

نص اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

وفي نص اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح، قال المتهم الرئيسي الذي كان يعمل فرد أمن داخل المجمع السكني: «أنا كنت شغال فرد أمن في التجمع السكني، وعارف إن الفيلا مفيش حد ساكن فيها، فخططت لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، وقمنا بتسلق السور الخلفي للفيلا، ومكنتش متوقع إن الشرطة هتوصل لمكاني أو حد يقدم بلاغ، لأن المسروقات أشياء عادية».

المتهمان: فشلنا في سرقة أسطوانة بوتاجاز من فيلا محمد صلاح

وأضاف: «خططت وجبت صديق لي لتنفيذها سويًا، وقمنا بالتسلق السور الخلفي للفيلا، وجمعنا المسروقات، وحاولنا سرقة أسطوانة بوتاجاز، وقمنا بقطع الخرطوم لكي نتمكن من سرقتها ولكن تركناها وهربنا».

تعرف على عقوبة السرقة

قال ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إنّ عقوبة السرقة وفق نص المادة 318 من قانون العقوبات، جاء بها أنّ «مَن يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات».