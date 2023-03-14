«محمد» مات تحت عجلات سيارة في القاهرة الجديدة.. حكاية شهيد لقمة العيش

كان «محمد» يشق طريقه إلى مكان عمله في شركة مقاولات بالقاهرة الجديدة، يحمل في يديه متطلبات أصدقائه من الخضراوات التي أحضرها لتجهيز الطعام، وعندما تأخر عن العودة شعر زملائه بالقلق، فأسرعوا للاتصال به، فوصل إليهم الخبر المؤلم بأن صاحب التليفون دهس أسفل عجلات سيارة.

حزن وحسرة على وفاة شهيد لقمة العيش

أسرع جيران «محمد» في بلدته في مركز منفلوط بأسيوط إلى مكان الحادث فوجوده فاقدًا للوعي، ومات جراء إصابته تلك، واستلمت الأسرة جثمانه، وجرى دفنه في مسقط رأسه بأسيوط.

قررت النيابة العامة حبس سائق السيارة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التسبب في وفاة شاب ودهسه بسيارته خلال عبوره الطريق في القاهرة الجديدة، وتبين أن المتهم كان يسير بسركة كبيرة وفشل في السيطرة على سيارته ودهس العامل «محمد.ع» فمات إثر إصابته تلك داخل أحد المستشفات الخاصة أثناء محاولات إسعافه.

رواية المتهم بدهس شاب في القاهرة الجديدة

وحاول سائق السيارة التنصل من جريمته، مدعيًا أن الشاب المتوفي حاول عبور الطريق بشكل خاطئ والسير مسرعًا أمام السيارات، وأنه فوجئ بوجوده أمامه، وفشل في السيطرة على السيارة واصطدم به بقوة فسقط على الأرض ومات متأثرًا بإصابته.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم بعد أن وقف وساعد في نجدة الشاب المتوفى، وتحفظت النيابة على سيارته وقررت تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لفحص أودات الأمان خاصة مكابس الفرامل.

عقوبة القتل الخطأ

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض في حديثه للوطن إن «المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة»

وأضاف المتهم أن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب في أحداث عاهة مستديمة بالضحية، أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.