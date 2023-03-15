الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تواصل جهود مكافحة جرائم السرقة

استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مكافحة جرائم السرقات، تمكن قسم شرطة الزيتون من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، عقب قيامه بخطف هاتف محمول من أحد المواطنين حال سيره بدائرة القسم مستخدماً دراجته النارية.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف بأسلوب الخطف، واعترف بارتكاب عدد (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميلين تم ضبطهما.

كما تمكن قسم شرطة الأميرية من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، عقب قيامهما بخطف هاتف محمول من أحد المواطنين حال سيره بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، وبحوزتهما هاتفي محمول من متحصلات واقعتي سرقة، ودراجة نارية بدون لوحات، المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.