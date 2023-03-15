انهيار منزل بدون أي إصابات بشرية بقرية الشويخات في قنا

انهار منزل مكون من طابقين ومبنى من الطوب اللبن اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات بشرية بقرية الشويخات التابعة لقرية القناوية إداريا بمركز قنا.

انهيار منزل في قنا

تلقت غرفة العمليات بقنا، إخطارًا يفيد انهيار منزل مكون من طابقين ومبني من بالطوب اللبن، بالشويخات التابعة لقرية القناوية بمركز قنا، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية لموقع الحادث .

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتبين من الفحص انهيار منزل ملك «عبد الله .م»، مكون من طابقين مبنى من الطوب اللبن ومسقوف بالجريد وجذوع النخيل والمنزل مأهول بالسكان، وأسفر الانهيار عن تلف جميع محتويات المنزل ولا توجد إصابات بشرية في الحادث.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.