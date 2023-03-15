حبس متهم استولى على مليون جنيه من المواطنين في الغربية

خضع المتهم في قضية النصب والاحتيال على مليون جنيه من المواطنين، في الغربية، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

مستريح الملابس الجاهزة

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمحافظة الغربية، زاول نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال واستيلائه على مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها، لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح شهرية.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من عملائه بلغت مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.

الموقف القانوني

شرح المحامي، سمير عبدالعظيم، قانون عقوبة النصب والاحتيال وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، موضحا أنه يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأشار الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.