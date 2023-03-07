حبس شخصين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بأعمال الدجل بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعلن من خلالها المتهمين بقدرتهما الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية، وعثر بحوزتهما على هاتفي محمول، وبالفحص تبين وجود رسائل ومحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامي ومبالغ مالية، وبالتفتيش عثر على الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب الالكتروني

قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن القانون حدد عقوبات صارمة لجرائم النصب والاحتيال والاعتداء الإلكتروني، ومنها بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، إذ نصت المادة 23 من القانون على «عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وذلك لكل من «استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية».

وأضاف المحامي، أنه حال قصد بذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب «بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأوضح أن العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير».