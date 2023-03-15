محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 388 كيلومترا للترع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، أعمال التبطين الترع أمام سوق الجملة والكنيسة، وتبطين بحر ميت يزيد بجوار الكوبرى الجديد بالقنطرة البيضاء، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

تبطين 388 كيلومترا بترع كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من تبطين 388 كيلو ترع بقرى كفر الشيخ، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة، التي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، بإشراف المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.

وأضاف محافظ الإقليم، أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.

أعمال تكاسي وتبطين الترع

وأشار محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.