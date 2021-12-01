الانتهاء من تبطين 186 كيلو من الترع.. والعمل على 125 أخرى في كفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرا من المهندس كمال ميدان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، فتم الانتهاء من تبطين 186كيلو ترع وجاري العمل في 125 ترعة في قرى المحافظة.

وتفقد المهندس كمال ميدان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، عمليات تأهيل وتبطين ترع الصفصاف، وعليوة، وسيدى سالم بزمام الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ،رافقه خلالها المهندس كمال القلماوى، مدير عام رى غرب كفر الشيخ.

وكيل الري: راعينا الالتزام بالمواصفات القياسية

ووجه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بكفر الشيخ بالالتزام بالمواصفات والاشتراطات والاختبارات وضبط الجودة المطلوب وحث طاقم الاشراف والمقاولين نحو رفع معدلات تنفيذ الأعمال.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى ،لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى ، وجاري العمل في تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة

طرح 59 كيلو بمبلغ 244 مليون جنيه

وأكد محافظ كفر الشيخ، وردت اعتمادات مالية لطرح 59 كيلو بمبلغ 244 مليون جنيه، وجاري العمل ب 501 كيلو بتكلفة مليار 802 مليون جنيه.بنسبة تنفيذ 36%، مشيراً إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، الذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.