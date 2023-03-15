رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة لقناة الحياة: مصر تشهد طفرة كبيرة في قطاع الإسكان

قال المهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن ما يحدث بمصر في الوقت الحالي طفرة كبيرة للغاية في القطاع الإسكاني.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «مشروع سكن لكل المصريين في المنيا الجديدة، مساحة الوحدة 90 مترا وفيه 7500 وحدة متاحة لكل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط».

وتابع: «لو ضربناهم في متوسط 5 أفراد هتكون القدرة الاستيعابية 35 ألف نسمة، ودا مشروع واحد فقط، وهناك مشروعات تانية تطرح وفقا لاحتياجنا».

تخصيص 70%

واستطرد: «جرى تخصيص نحو 70% من هذا المشروع وجارٍ تخصيص الـ30% الباقية، وهناك مشروعات جارٍ تنفيذها بنفس النمط لاستيعاب حاجة المواطنين».

وأوضح: «جودة السكن على أعلى ما يكون لكل مواطن، ولدينا تعليمات أن يكون السكن جيدا وآدميا وجاذبا للمواطنين، وزيادة مساحة الخضرة واللاند سكيب، وضرورة وجود مظهر حضاري، والغرض من هذه المدن الخاصة بالجيل الثاني سحب الكثافات من المدن الأم لتبتعد عن العشوائيات لتعمير المكان».

الإعلان عن طريق البريد

واستطرد: «الإعلان والتقديم يكون عن طريق البريد، ويتم التخصيص والحجز عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بفائدة 3% وهي فائدة مبسطة، وتجعل قيمة القسط حسب سن كل متقدم، وكلما كانت السن أصغر كان أقل، ويكون ميسرا للغاية، ومن الممكن أن يصل القسط حتى 30 عاما، وتكون الشقة ملك المواطن من اليوم الأول ومتشطبة تشطيبا كاملا».