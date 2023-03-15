رئيس هيئة سلامة الغذاء ضيف برنامج «بصراحة» مع رانيا هاشم على قناة الحياة الجمعة المقبل

تستضيف قناة «الحياة»، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في حلقة خاصة من برنامج «بصراحة» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم.

وتتطرق الحلقة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة، في السابعة مساء الجمعة المقبل.

دور هيئة سلامة الغذاء

وتتطرق الحلقة إلى دور هيئة سلامة الغذاء، والهدف من إنشائها، والإجراءات الخاصة بآليات الرقابة على الغذاء سواء المصنع محليا أو المستورد، وأبرز جهود الهيئة في ملف التحول الرقمي.

معايير دولية

وقال الدكتور طارق الهوبي: «نستند لمعيار دولي وتشريعات عالمية بجانب الاشتراطات والقواعد المصرية».

وأضاف: «لدينا 18 مقرا تفحص كل سلعة غذائية تأتي من خارج مصر، كما نعمل على التحول الرقمي للخدمات الداعمة للنظام الرقابي».