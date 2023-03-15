متحدث «الزراعة» لقناة الحياة: مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الأسمدة الآزوتية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك احتياجا كبيرا للأسمدة وتوفيرها، نظرا إلى أنها واحدة من المستلزمات الزراعية التي توفرها الدولة، لافتا إلى أن مصر حققت شكلا من أشكال الاكتفاء للأسمدة الآزوتية، والمشروعات الزراعية هدفها فرص الإنتاج المستقبلي والتوسعات المستقبلية التي تحدث.

إحداث التنمية الشاملة

وأضاف «القرش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه محمد مصطفى شردي، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لإحداث التنمية الشاملة والكاملة في كل ربوع الوطن، وملف الزراعة شهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، سواء على محور زيادة المساحة المنزرعة والمنتجة للدولة، ما يجعل هناك إقامة للمشروعات مثل مستقبل مصر والريف المصري الجديد وتوشكى وسيناء.

ولفت إلى أن الهدف من هذه المشروعات هي توفير احتياجات المواطن المصري وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي للمواطنين، وهذه التوسعات ستستمر الفترات المقبلة.

زيادة المساحة الإنتاجية

وأوضح أنه يجرى زيادة المساحة الإنتاجية للمساحة المنزرعة في مصر سواء المشروعات الخاصة بالدلتا القديمة والوادي، التي تحتاج لتطوير هذه الأراضي بما يعود بالنفع على الفلاح والمزارع.