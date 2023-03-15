1000 كرتونة مواد غذائية لغير القادرين في مطروح ضمن مبادرة «كتف في كتف»

شاركت جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة مطروح، في وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد 1000 كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل، وأن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.

كراتين رمضان

قالت فاطمة أنور، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح، إن كراتين رمضان توزيع سيشمل الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة مطروح، ضمن مبادرة «كتف فى كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تكاتف لدعم الأكثر إحتياجًا

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح ببيان أننا نعمل علي توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيدًة بتنظيم مثل هذه الفاعليات والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

أكبر مبادرة لتحقيق الحماية الاجتماعية

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك لتوزيع كراتين رمضان وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، والتى ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

4 ملايين كرتونة مواد غذائية

أوضح شعبان، أن المبادرة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهوريه المختلفة وصولا الي المحافظات الحدودية، وذلك من خلال توفير 4 مليون كرتونة مواد غذائية علي أهالينا بكل قرى ونجوع ومراكز محافظات مصر، مشيرأ إلي ان جمعية الاورمان تستهدف توزيع من 350 ألف إلى 400 ألف كرتونه مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك.